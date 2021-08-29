Спорт

Теннис: Свитолина завоевала 16-й титул WTA в Чикаго

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Теннис: Свитолина завоевала 16-й титул WTA в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA-250 “Chicago Women’s Open”, который прошел в Чикаго, сообщает со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.

В финале украинская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, за 2 часа и 2 минуты переиграла французскую теннисистку Ализе Корне (9) — 7:5, 6:4.

Украинка уверенно начала встречу, выйдя вперед со счетом 3:0. Однако Корне смогла отыграться и даже заработала брейкпойнты при счете 5:5, но Свитолина устояла и затем взяла подачу соперницы.

Во второй партии Элина несколько раз выходила вперед с брейком, но француженка трижды отыгрывалась. Или не удалось Свитолиной подать на матч при счете 5:3. Впрочем, уже в следующем гейме украинка победила в матче, реализовав свой первый же матчбол.

Примечательно, что в восьмой раз противостояние Свитолиной и Корне завершилось в двух партиях. Счет личных встреч между ними стал 5:3 в пользу украинки.

В Чикаго Свитолина завоевала свой 16-й титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне. Таким образом, украинка выиграла 16-й финал с 19 В обновленном рейтинге Элина вернется в число пяти сильнейших.

По материалам: УНН

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Спорт

Теннис: Свитолина завоевала 16-й титул WTA в Чикаго

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Теннис: Свитолина завоевала 16-й титул WTA в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA-250 “Chicago Women’s Open”, который прошел в Чикаго, сообщает со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.

В финале украинская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, за 2 часа и 2 минуты переиграла французскую теннисистку Ализе Корне (9) — 7:5, 6:4.

Украинка уверенно начала встречу, выйдя вперед со счетом 3:0. Однако Корне смогла отыграться и даже заработала брейкпойнты при счете 5:5, но Свитолина устояла и затем взяла подачу соперницы.

Во второй партии Элина несколько раз выходила вперед с брейком, но француженка трижды отыгрывалась. Или не удалось Свитолиной подать на матч при счете 5:3. Впрочем, уже в следующем гейме украинка победила в матче, реализовав свой первый же матчбол.

Примечательно, что в восьмой раз противостояние Свитолиной и Корне завершилось в двух партиях. Счет личных встреч между ними стал 5:3 в пользу украинки.

В Чикаго Свитолина завоевала свой 16-й титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне. Таким образом, украинка выиграла 16-й финал с 19 В обновленном рейтинге Элина вернется в число пяти сильнейших.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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