Спорт

Ярмоленко не спас “Вест Хэм” от потери очков в юбилейном матче за клуб

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Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от потери очков в юбилейном матче за клуб

В третьем туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко принимал на своем стадионе “Кристал Пэлас”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Украинец появился на поле на 87-й минуте встречи, но не смог помочь своей команде вырвать победу — 2:2.

У хозяев отличились голами Форналс и Маркос Антонио на 39 и 68 минутах встречи. В ответ “Кристал Пэлас” забивал на 58 и 70 минутах.

Заметим, что этот матч стал для Ярмоленко 50-м в АПЛ в составе “Молотобойцев”.

“Вест Хэм” с 7-ю очками на вершине чемпионата. В следующем туре они в гостях сыграют с “Саутгемптоном”.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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