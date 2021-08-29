Спорт
Ярмоленко не спас “Вест Хэм” от потери очков в юбилейном матче за клуб
В третьем туре Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко принимал на своем стадионе “Кристал Пэлас”, передает со ссылкой на сайт УАФ.
Украинец появился на поле на 87-й минуте встречи, но не смог помочь своей команде вырвать победу — 2:2.
У хозяев отличились голами Форналс и Маркос Антонио на 39 и 68 минутах встречи. В ответ “Кристал Пэлас” забивал на 58 и 70 минутах.
Заметим, что этот матч стал для Ярмоленко 50-м в АПЛ в составе “Молотобойцев”.
“Вест Хэм” с 7-ю очками на вершине чемпионата. В следующем туре они в гостях сыграют с “Саутгемптоном”.
По материалам: УНН