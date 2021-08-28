Спорт

Зинченко помог “Манчестер Сити” разгромить “Арсенал”

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Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить "Арсенал"

В третьем туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” дома разгромил лондонский “Арсенал”, сообщает со ссылкой на сайты клубов.

Александр Зинченко вышел на поле в составе хозяев сразу после перерыва и доиграл до финального свистка рефери встречи. Встреча завершилась с результатом 5:0.

У хозяев голы забивали Гюндоган, Торрес, Родри, Габриэль Жезус и еще раз Торрес.

Набрав шесть очков, команда украинца вышла на первое место в турнирной таблице АПЛ.

В других играх “Анстон Вилла” расписала мировую с “Брентфорд” – 1:1. “Брайтон” уступил “Эвертону” дома – 0:2.

По материалам: УНН

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