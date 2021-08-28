Спорт

Соперник “Шахтера” по Лиге чемпионов выиграл второй матч на старте серии А

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Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов выиграл второй матч на старте серии А

Действующий чемпион Италии “Интер” на выезде провел встречу с итальянской “Вероной”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

“Верона” открыла счет на 15 минуте и долгое время была близка к получению положительного результата. Однако на 47 минуте Мартинес выровнял положение, а дубль новичка Корреа на 83 и 90 + 4 минутах принес “Интеру” три очка — 3:1.

Команда Симоне Индзаги одержала две победы в двух стартовых турах Серии А и занимает первое место турнирной таблицы. “Верона” потерпела второе поражение подряд.

В рамках групповой стадии Лиги чемпионов “Интер” сразится с донецким “Шахтером”.

По материалам: УНН

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