Спорт

Футболист сборной Люксембурга пополнил ряды “Ворсклы”

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Футболист сборной Люксембурга пополнил ряды "Ворсклы"

Полтавская “Ворскла” объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Люксембурга Венсаном Тиллем, передает со ссылкой на сайт клуба.

Соглашение между сторонами будет действовать три года. Венсан – левша, может сыграть как на обоих флангах, так и в атаке.

Предыдущий сезон он провел в португальском ФК “Насьеналь” за который сыграл 19 поединков и совершил три голевые передачи.

В 21 год хавбек сыграл уже имеет 38 матчей за национальную сборную своей страны.

После пяти туров полтавчане занимают четвертое место в УПЛ.

По материалам: УНН

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