Спорт

Еще одна порция медалей украинцев на Паралимпиаде: Украина ворвалась в ТОП-5

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Еще одна порция медалей украинцев на Паралимпиаде: Украина ворвалась в ТОП-5

Украинские паралимпийцы завоевали еще ряд медалей в Токио. В результате Украина ворвалась в ТОП-5 в медальном зачете, передает

Пловцы Михаил Сербин, Денис Дубров и Елизавета Мерешко завоевали три золота. Виктор Смирнов – серебро. Также серебряную медаль получила дзюдоистка Ирина Гусева.

Бронзовую в соревнованиях по дзюдо получил Руфат Магомедов.

В итоге сборная Украины оказалась в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады в Токио с 34 наградами. Украинцы получили 8 золотых наград, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Еще одна порция медалей украинцев на Паралимпиаде: Украина ворвалась в ТОП-5

По материалам: УНН

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