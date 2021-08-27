Спорт

Вслед за Костюк: Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Чикаго

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Вслед за Костюк: Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA “Chicago Women’s Open”, обыграв во втором круге француженку Фиону Ферро, передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Теннисистки сегодня вернулись на корт и продолжили матч при счете 4:4 в первой партии (вчера поединок был остановлен из-за неблагоприятных погодных условий). В целом матч продолжался 1:00 и 35 минут. Свитолина выполнила 6 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче — 6:4, 6:4.

“Приехала я в Чикаго, чтобы адаптироваться к перед US Open. Да, я приехала, чтобы сыграть несколько матчей. Я уже провела здесь две игры, завтра еще один значимый поединок. Здесь тяжелые условия из-за погоды, но я стараюсь наслаждаться борьбой и своими победами”, — призналась лидер посева соревнований.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кристины Младенович (WTA 57). Француженка выиграла в их первом очном матче в 2011 году на соревнованиях ITF, а также в сезоне-2019 на турнире WTA в Китае.

По материалам: УНН

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