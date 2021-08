Паралимпиада-2020: золото и ещё две медали завоевали украинцы в Токио

Паверлифтерка Марьяна Шевчук получила второе “золото” для Украины на Паралимпийских Играх в Токио, параллельно украинские спортсмены завоевали еще две медали, пишет .

Отметим, что на данный у украинской сборной уже 17 медалей на XVI Паралимпийских играх в Токио.

Украинка Марьяна Шевчук завоевала золото пауэрлифтинга. Выступая в весе до 55 кг, она подняла наивысший вес среди остальных участниц.

Шевчук дебютировала на Паралимпийских Играх в Токио. Украинская паверлифтерка с запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 кг, в то время, как ближайшие преследовательницы из Китая и Турции — 118 и 117 кг.

Однако со второй попыткой Шевчук не справилась — 128 кг ей не покорились. Китайская и турецкая паверлифтерки подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, преодолев 124 кг. Однако первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского “золота”. Украинка еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась.

“Серебро” в заплыве 100 метров на спине выиграла украинка Екатерина Денисенко (класс — S8).

Выступления в Токио Денисенко начала на дистанции 100 метров на спине. И сразу же в финале, где должна соревноваться с шестью другими соперницами.

По времени в квалификации к Паралимпиаде Денисенко уступала трем пловчихам — представительницы ПКР Виктории Ищиуловой, новозеландке Тупоу Неюфи и американке Джессике Лонг. Однако представительница ПКР на финал не вышла, соответственно, украинка получила шанс завоевать медаль. В итоге Денисенко финишировала даже второй, опередив американку Лонг. Паралимпийской чемпионкой стала новозеландка Неюфи.

34-летняя спортсменка Наталья Николайчик завоевала “бронзу” в весовой категории до 52 кг. Выступление на Играх-2020 украинская парадзюдоистка начала с четвертьфинала, но сразу же уступила представительнице Алжира Шерин Абделауи (приемом иппоном).

По регламенту соревнований, Николайчик имела возможность продолжить борьбу за “бронзу” через утешительные схватки, если бы Абделауи вышла в финал соревнований. Именно так и произошло — украинке для медали теперь нужно было выиграть две схватки.

Первую схватку против азербайджанки Басти Сафаровой украинка выиграла иппоном. А вот в бронзовом финале Николайчик ожидала 44-летняя немка Рамона Бруссиг — 2-кратная паралимпийская чемпионка.

Николайчик смогла справиться и с немецкой дзюдоисткой. Так же, как и против Сафаровой, украинка победила Бруссиг приемом иппоном.

По материалам: УНН