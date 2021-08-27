Спорт

Официально: Криштиану Роналду стал игроком “Манчестер Юнайтед”

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Официально: Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду

Футболист “Ювентуса” Криштиану Роналду стад игроком английского “Манчестер Юнайтед”. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба МЮ в Twitter, передает

“Добро пожаловать домой”, – говорится в сообщении клуба.

Журналист Ромео Агрести сообщил, что МЮ предложили “Ювентусу” за португальского нападающего 28 млн евро.

Роналду выступал за “Манчестер Юнайтед” с 2003 по 2009 год. В составе МЮ он стал трехкратным чемпионом английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в “Ювентус” в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Под Одессой в детских игрушках нашли опасные вещества

1 час ago

Главное за неделю: склады вместо квартир, контроль за доходами граждан и в каких банках вкладчики держат сбережения

1 час ago

Таяние ледников по всей планете вызвало движение земной коры

2 часа ago

Американская компания ULA больше не будет покупать российские двигатели для космических ракет

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button