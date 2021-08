Криштиану Роналду попрощался с партнерами по “Ювентусу”

Криштиану Роналду

Футболист Криштиану Роналду больше не хочет играть за “Ювентус”. Об этом AFP News сообщили на своей странице в Twitter, передает

Как сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, Криштиану Роналду в пятницу не принял участие в тренировке “Ювентуса”. Он прибыл к команде всего за 40 минут и попрощался с партнерами.

По данным СМИ, футболист уже согласовал все детали своего контракта с “Манчестер Сити”. Зарплата в английском клубе может составить 15 млн евро в год, что в два раза меньше, чем было в “Ювентусе”. Сейчас клубы договариваются о компенсации за переход.

#BREAKING Cristiano Ronaldo does not want to play again for Juventus: manager Allegri pic.twitter.com/LmaBzyIVZ8

– AFP News Agency (@AFP) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. #Ronaldo NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Роналду завоевал звание лучшего бомбардира в истории футбола.

По материалам: УНН