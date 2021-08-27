Спорт

“Динамо” отдало бразильского футболиста в греческий клуб

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

"Динамо" отдало бразильского футболиста в греческий клуб

28-летний защитник киевского “Динамо” Сидклей отправился на правах аренды в греческий “ПАОК”. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба “бело-синих”, передает

Срок действия аренды – до конца сезона 2021/2022.

Бразилец перешел в “Динамо” в июле 2018 года с “Атлетико-Паранаэнсе”. С тех пор, за три сезона, Сидклей не смог стать основным игроком “Динамо”. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Украины 6 матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.

А в нынешнем в его активе 28 минут в матче с “Минаем” и выход на замену уже в компенсированное время в игре с “Ингульцом”.

“ПАОК” стартует в чемпионате Греции поединком первого тура с “Панетоликос”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Пауэлл допустил сворачивание стимулирования экономики в этом году. Как отреагировал рынок

1 час ago

«Желтое» предупреждение: в ряде областей Украины 28 августа ожидаются сильные дожди и туман

2 часа ago

Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передачи информации

2 часа ago

Зеленский в Кишиневе возложил цветы к монументу Стефану Великому

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button