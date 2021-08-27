Спорт

“Динамо” и “Шахтер” получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов

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"Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов

Два украинских клуба “Динамо” и “Шахтер” получили оппонентов на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Киевское “Динамо” попало в квартет Е, где их ждут грозная “Бавария”, “Барселона”, а также “Бенфика” Романа Яремчука.

“Шахтер” проведет матчи с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и молдавским “Шерифом” Юрия Вернидуба. Примечательно, что в прошлом сезоне “Шахтер” также выступал в группе с “Интером” и “Реалом”.

Группа A “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “СБ Лейпциг”, “Брюгге” Группа B: “Атлетико”, “Ливерпуль”, “Порту”, “Милан” Группа C: “Спортинг”, “Боруссия” Дортмунд, “Аякс”, “Бешикташ” Группа F: “Вильярреал”, “Манчестер Юнайтед”, “Аталанта”, “Янг Бойз” Группа G: “Лилль”, “Севилья”, “Зальцбург”, “Вольфсбург” Группа H: “Челси”, “Ювентус”, “Зенит”, “Мальме”.

Стартовый тур соревнований пройдет 14 и 15 сентября. Заключительный тур — 7 и 8 декабря.

По материалам: УНН

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