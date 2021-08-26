Спорт

Руководство “ПСЖ” подтвердило желание самого дорогого футболиста мира покинуть клуб

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Руководство "ПСЖ" подтвердило желание самого дорогого футболиста мира покинуть клуб

Спортивный директор “Пари Сен-Жермен” Леонардо рассказал о желании лидера коллектива Килиана Мбаппе сменить клубную прописку, информирует со ссылкой на “RMC Sport”.

По словам Леонардо, ситуация с Мбаппе очевидна. Однако трансфер нападающего сборной Франции состоится “на условиях ПСЖ”.

“Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если „Реал“ сделает предложение, для меня все ясно. Я преподаю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем. Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях”, — подчеркнул Леонардо.

22-летний Мбаппе защищает цвета парижан с 2017 года. В прошлом сезоне он провел за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Форвард стоит 160 млн. евро — это самый большой показатель среди всех футболистов мира.

По материалам: УНН

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