Паралимпийские игры в Токио: обнаружено еще два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийского поселка в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета “Токио-2020”, передает .

Во вторник в Паралимпийской деревне было выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавируса. Среди зараженных также десять подрядчиков и три человека, которые связаны с проведением Игр.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в оргкомитете, один из зараженных был госпитализирован. Его личные данные не разглашаются, однако отмечается, что речь идет об иностранце без тяжелых симптомов. Он не спортсменом. Случай госпитализации был впервые зафиксирован среди лиц, задействованных в проведении токийских Паралимпийских игр.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований прошли без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице проходят с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.

По материалам: УНН