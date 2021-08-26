Спорт

Наставник клуба Украинской Премьер-лиги подал в отставку

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Наставник клуба Украинской Премьер-лиги подал в отставку

Наставник ПФФК “Львов” Анатолий Бессмертный подал в отставку с поста главного тренера команды – клуб принял позицию специалиста. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба клуба, передает .

В этом сезоне “Львов” провел пять матчей под руководством наставника, в которых клуб получил две ничьих и потерпел три поражения.

“Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу — на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам — за характер, а болельщикам — за поддержку, — это был фантастический период”, — прокомментировал свою отставку Бессмертный.

Бессмертный возглавил горожан в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ.

Названы лучшие тренера тура Украинской Премьер-лиги.

По материалам: УНН

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