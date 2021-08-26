Действующий чемпион Лиги развития НБА перешел в клуб из Украины

Действующий чемпион Украины по баскетболу БК “Прометей” подписал контракт с пятым легионером. Им стал американский форвард – Антонио Кэмпбелл. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба команды, передает

Контракт с Кэмпбеллом рассчитан на один год, но с правом расторжения соглашения через месяц.

26-летний “бигмен” сыграл четыре года за команду университета “Огайо Стэйт”. В своем последнем сезоне в студентах, Кэмпбелл набирал 15,3 очка, делал 8,3 подбора и 1,1 блок-шот за 22,4 минуты проведенные на площадке.

В сезонах 2017/18, 2018/19 и 2020/21 американец выступал в G-Лиге за “Лейкленд Мэджик” — фарм-клуб “Орландо Мэджик”.

В прошлом сезоне Кэмпбелл стал чемпионом G-Лиги (Лиги развития НБА). В 7 матчах регулярного чемпионата, форвард за 11,1 минуты на площадке набирал 5,4 очка и делал 3,4 подбора. В плей-офф “Лейкленд” “бигмен” сыграл 3 матча, в которых за 20 минут приносил своей команде 12,7 очка и 5,3 подбора.

Также новичок “Прометея” имеет опыт выступлений в Европе: в сезоне 2019/2020 американец провел кампанию за турецкий “İstanbul Teknik Üniversitesi BK”, в составе которого, в 18 матчах Суперлиги, он набирал 11,1 очка и делал 5,8 подбора.

Ожидается, что американец присоединится к команде 28-го августа и сможет сыграть в домашнем Кубке Прометея в Слобожанской.

По материалам: УНН