Украинский метатель молота одержал победу на турнире в Будапеште

Михаил Кохан

Украинец Михаил Кохан выиграл соревнования по метанию молота на международном турнире в Будапеште, сообщает со ссылкой на ФЛАУ.

Кохан в лучшей из попыток отправил молот на 78,77 м, оставив позади, в частности, венгра Бенце Халаса.

Украинка Наталья Стребкова на соревнованиях финишировала второй в беге на 3000 метров с препятствиями, установив при этом личный рекорд – 9:32,05 мин.

Олег Дорощук замкнул первую тройку в соревнованиях по прыжкам в высоту (2,20 м). Ирина Климец была четвертой по метанию молота (66.58 м).

20-летний украинец Михаил Кохан переписал историю и стал четвертым по метанию молота на Олимпийских играх-2020.

По материалам: УНН