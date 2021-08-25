Спорт

Волейбол: женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

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Волейбол: женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная Украины обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы 2021 года, сообщает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Так, подопечные Владимира Орлова досрочно обеспечили себе путевку в 1/8 финала турнира. Помогли этому собственная красивая победа над Швецией – 3:0 и провал Румынии в противостоянии с Финляндией – 1:3.

Сегодня в 20:30 начнется заключительный матч женской сборной Украины в групповом турнире чемпионата Европы. Ее соперником будет команда Румынии.

Если сегодня украинские волейболистки обыгрывают румынок, то соревнования в группе они завершат на солидной третьей позиции.

У сборной Украины пока третья строчка в группе D из 6-ти команд.

Матчи 1/8 финала состоятся в субботу, 28 августа, и воскресенье, 29 августа.

По материалам: УНН

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