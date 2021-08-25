Сборная Чехии обнародовала заявку на матч с командой Украины

Сборная Чехии по футболу объявила свой состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Беларусью и Бельгией, а также на товарищеский поединок с Украиной, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавий на пресс-конференции в Праге объявил имена 20-ти исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022 и товарищеского поединка с Украиной:

Вратари: Томаш Вацлик ( “Олимпиакос”, Греция), Филипп Нгуен ( “Словацко”), Ондржей Коларж ( “Славия”).

Защитники: Алеш Матею ( “Брешия”, Италия), Владимир Цоуфал ( “Вест Хэм”, Англия), Томаш Калас ( “Бристоль”, Англия), Ян Борил, Ондржей Кудела, Давид Зима (все – “Славия”), Якуб Брабец, Милан Гавел (оба – “Виктория”).

Полузащитники: Антонин Барак ( “Верона”, Италия), Алекс Крал ( “Спартак”, Россия), Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды), Якуб Янкто ( “Сампдория”, Италия), Томаш Холеш, Томаш Соучек (оба – “Славия »), Якуб Пешек (” Спарта “).

Нападающие: Матей Выдра ( “Бернли”, Англия), Адам Гложек ( “Спарта”).

Дополнение

В рамках отбора ЧМ-2022 2 сентября сборная Чехии сыграет в Остраве с Беларусью, 5 сентября в Брюсселе – с Бельгией, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский матч с Украиной.

По материалам: УНН