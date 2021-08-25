ХК “Сокол” нанес поражение действующему чемпиону Беларуси

Киевский “Сокол” провел свой второй матч на турнире памяти Льва Новожилова в белорусском Новополоцке – противником киевлян стал чемпион Беларуси – “Юность”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

“Сокол” начал матч уверенно что в обороне, что в нападении. Однако и “Юность”, присмотревшись к противнику, действовала осторожно. Именно поэтому на первый перерыв команды ушли с нулями на табло.

Открыть счет заброшенных шайб “Соколу” удалось лишь во втором периоде, когда Скуматов отлично сыграл на добивании. Но минский клуб недолго играл роль догоняющего и еще до конца периода сравнял счет на табло. Вторая сирена на перерыв снова зафиксировала равный счет.

На старте третьего периода “Юность” вышла вперед – после броска от синей линии, минчане удачно сыграли на подборе, прошил Оганджанян. Но уже через 10 минут “Сокол” не только сравнял счет, но и вышел вперед, сделав счет 3: 2 в свою пользу. “Юность” в надежде отыграться заменила голкипера на шестого полевого игрока, но еще раз отличиться в воротах Оганджанян так клуб из Минска так и не смог. А вот “Сокол” воспользовался пустыми воротами противника и Елисеенко поставил голевую точку в этой встрече 4: 2.

Отметим, что заключительный матч на турнире памяти Льва Новожилова “Сокол” сыграет уже 25 августа – соперником киевлян станет хозяин турнира “Химик”.

Дополнение

В стартовом матче турнира “Сокол” “всухую” уступил “Динамо-Молодечно”.

По материалам: УНН