Изъятие россиянина: “Монако” потерпел поражение перед матчем с “Шахтером”

В рамках третьего тура французской Лиги 1 “Монако” на своем поле проиграл “Лансу”, продолжив безвыигрышную серию, информирует со ссылкой на сайт монегасков.

Детали

“Монако” имел ощутимое преимущество во владении мячом (71 процент против 29-ти), и по ударам — 9 против 4-х. Однако реализация подвела команду Ковача. Зато во второй половине в воротах “Монако” расписался камерунский нападающий Ганаго и француз Банзе — 0: 2.

Примечательно, что на 61 минуте изъятия у “Ланса” получил Дукора, а на 86 — россиянин в составе “Монако” Головин.

Примечательно, что первая победа “Ланса” в чемпионате. У команды с севера Францию 5 очков и 4 место. “Монегаски” с одним пунктом пока 16-е, не получив ни одной победы.

Дополнение

“Монако” в гостях проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, который пройдет 25 августа.

По материалам: УНН