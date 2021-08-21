Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам

Финишировал личный чемпионат Европы среди женщин. Украина Юлия Осьмак завоевала медаль престижных соревнований. Об этом сообщает “Главпост” Федерация шахмат Украины, передает .

Среди более ста участников были четыре представительницы Украины. Лучший результат среди девушек показала Юлия Осьмак, которая набрала 8,5 очков из 11 и заняла второе место.

Немного не хватило до пьедестала другой представительницы Украины — Наталья Букса набрала 8 очков и разделила 3 и 4 места, однако, по дополнительным показателям стала четвертой.

А чемпионкой стала Элина Даниелян (Армения), набравшая 9 очков.

Наша Ирина Петрова стала 75-й, а Марица Цирюльник — девяносто третьего.

По материалам: УНН