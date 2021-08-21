Спорт
Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам
Финишировал личный чемпионат Европы среди женщин. Украина Юлия Осьмак завоевала медаль престижных соревнований. Об этом сообщает “Главпост” Федерация шахмат Украины, передает .
Среди более ста участников были четыре представительницы Украины. Лучший результат среди девушек показала Юлия Осьмак, которая набрала 8,5 очков из 11 и заняла второе место.
Немного не хватило до пьедестала другой представительницы Украины — Наталья Букса набрала 8 очков и разделила 3 и 4 места, однако, по дополнительным показателям стала четвертой.
А чемпионкой стала Элина Даниелян (Армения), набравшая 9 очков.
Наша Ирина Петрова стала 75-й, а Марица Цирюльник — девяносто третьего.
По материалам: УНН