Спорт

Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу

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Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу

Херсонский клуб “Продексим” на площадке харьковского Дворца спорта “Локомотив” провел поединок за Суперкубок Украины по футзалу, сообщает со ссылкой на сайт команды.

В первом тайме противостояния с “Ураганом”, футзалисты “Продексима” пропустили два мяча, однако херсонцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед. Ну а во втором тайме “Продексим” забил три гола против одного от “Урагана” — 5:3.

Стоит отметить, что для “Продексима” это первый Суперкубок Украины в истории.

Женский футзальный Суперкубок страны выиграл столичный “Будстар-НПУ-Leonas”, который одержал волевую победу над сборной Харьковской области — 6:5.

По материалам: УНН

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