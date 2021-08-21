“Ливерпуль” одержал вторую победу на старте чемпионата Англии

Титулованный ФК “Ливерпуль” вышел победителем из противостояния второго тура Английской Премьер-лиги с “Бернли”, передает корреспондент .

В первые 45 минут мерсисайдцы захватили лидерство на табло благодаря голу в исполнении Диогу Жоты. Зато гол Мохамеда Салаха был отменен из-за офсайда.

После отдыха хозяева удвоили преимущество. Забивал на этот раз Садио Мане с паса Александра-Арнольда (2:0).

Сейчас “Ливерпуль” набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. “Бернли” (0) — на 17-м месте. В следующем туре “Ливерпуль” будет принимать грозный “Челси”.

Ребров одержал победу в дебютном матче за новый клуб.

По материалам: УНН