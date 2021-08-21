Спорт

Женская сборная Украины по баскетболу получила соперниц по Евробаскету-2023

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Женская сборная Украины по баскетболу получила соперниц по Евробаскету-2023

Состоялась жеребьевка отбора на женский Евробаскет-2023 на котором участие примет украинская команда, сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

По результатам жребия, “желто-голубая” сборная попала в квартет В. Соперниками украинок квартета станут команды Литвы, Франции и Финляндии.

Команды проведут турниры в два круга, в течение трех традиционных окон: в ноябре этого года, в ноябре следующего года и в феврале 2023-го.

В финальный турнир Евробаскета-2023 выйдут победители своих групп, плюс четыре лучшие сборные из десяти, которые займут вторые места.

Если среди 14 команд окажется кто-то из хозяев финального турнира (Словения и / или Израиль), то путевку на Евробаскет получит также пятая (и шестая) команды, занявшие вторые места.

Матчи группового этапа Евробаскета-2023 пройдут в Тель-Авиве и словенских копер и Целе. Матчи финальной стадии примет Любляна.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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