Спорт

УЕФА объявила трех номинантов на звание лучшего футболиста года

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УЕФА объявила трех номинантов на звание лучшего футболиста года

УЕФА обнародовал шорт-листы претендентов на награды лучшему футболисту Европы и лучшей футболистке Европы в сезоне 2020/21 по версии УЕФА. Об этом сообщает “Главпост” сайт УЕФА, передает .

В тройку лучших у мужчин вошли два хавбека “Челси” — итальянец Жоржиньо и француз Нгола Канте, а также бельгийский полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне.

Лионель Месси оказался четвертым в голосовании, а Криштиану Роналду — девятым.

В голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, наставники 80 клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Победитель будет объявлен 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Турции.

По материалам: УНН

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