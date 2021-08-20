Спорт

Вывести команду на чемпионат мира: Петраков прокомментировал назначение в сборную Украины

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Вывести команду на чемпионат мира: Петраков прокомментировал назначение в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих эмоциях после назначения и поделился мыслями о перспективах команды в квалификации чемпионата мира. Слова специалиста приводит Украинская ассоциация футбола, передает

Петраков отметил, что сборной необходимо будет получение результата в ближайших матчах.

“В отборочном турнире чемпионата мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра — как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре”, — сказал Петраков.

О перспективах “желто-голубых”: “оцениваю положительно. Как я уже говорил, это не клубный турнир, где всегда есть возможность исправить ситуацию, каждый матч будет решающим. Это как на чемпионате мира: победил — прошел дальше, проиграл — поехал домой”.

Андрей Павелко объявил о назначении Петракова на должность и.о. наставника сборной.

По материалам: УНН

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