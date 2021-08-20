“Киев-Баскет” подписал пятого легионера перед стартом нового сезона

Джефф Гарретт

Американский тяжелый форвард Джефф Гарретт получил месячный контракт (испытательный срок) с “Киев-Баскет”, чтобы убедить тренерский штаб в подписании полноценного контракта, передает со ссылкой на сайт клуба.

Воспитанник университета Северного Кентукки, 26-летний Гарретт предыдущие два сезона провел в первенстве Финляндии, где выступал за “Нокию” и “Каухайоки”.

В составе “Каухайоки” Гарретт завоевал серебряные награды чемпионата, набирая в среднем 14,4 очков, 9,6 подборов и 1,4 ассиста в течение сезона.

Таким образом, Джефф станет уже пятым американским легионером и 11-м игроком в нынешнем составе команды.

В прошлом сезоне “Киев-Баскет” дошел до полуфинала украинской Суперлиги.

По материалам: УНН