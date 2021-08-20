Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу

В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали 22 победители второго предварительного этапа соревнований, матчи которого состоялись 17-18 августа.

Участие в жеребьевке приняли олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Харлан и сопредседатель Комитета национальных сборных УАФ, первый вице-президент УАФ, олимпийский чемпион Алексей Михайличенко.

Результаты жеребьевки третьего предварительного раунда Кубка Украины-2021/2022:

“Эпицентр” (Дунаевцы) — “Нива” (Тернополь)

“Буковина” (Черновцы) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)

“Карпаты” (Львов) — “Волынь” (Луцк)

“ЛНЗ” (Черкассы) — “Олимпик” (Донецк)

“Оболонь” (Киев) — “Полесье” (Житомир)

“Чернигов” (Чернигов) — “Альянс” (Липовая Долина)

“Никополь” (Никополь) — “Таврия” (Симферополь)

“Балканы” (Заря) — “ВПК-Агро” (Вишневое)

“Скорук” (Томаковка) — “Металлист” (Харьков)

“Николаев” (Николаев) — “Волчанск” (Покотиловка)

“Металлург” (Запорожье) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные).

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022).

По материалам: УНН