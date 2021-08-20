Женская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы-2021

Состоялись стартовые поединки первого тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу в котором берез украинская сборная, сообщает со ссылкой на ФВУ на Facebook.

В стартовом поединке чемпионата Европы женская сборная Украины заставляла нервничать мощную команду Нидерландов лишь эпизодически. Соответственно, в противостоянии с грозными соперницами подопечные Владимира Орлова потерпели поражение — 0:3 (17:25, 12:25, 22:25).

Другие матчи в нашей группе завершились следующим образом: Румыния — Турция — 1:3, Швеция — Финляндия — 3:2.

В следующем туре 20 августа Украина сыграет против Турции (20:30). В плей-офф пройдут первые четыре команды из группы.

По материалам: УНН