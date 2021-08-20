Чемпион Украины по баскетболу подписал олимпийскую чемпионку

Чемпион женской Суперлиги Прометей подписал контракт с защитницей сборной США, олимпийской чемпионкой в составе своей национальной команды на Играх в Токио – Ариэль Аткинс, информирует со ссылкой на сайт “Прометей”.

25-летняя выпускница университета “Техас”, одного из сильнейших университетов в США. В 2018 году была избрана под седьмым номером драфта командой WNBA “Вашингтон Мистикс”, с которой уже в следующем сезоне заняла первое чемпионство в истории клуба в WNBA.

Успела также поиграть за польский БК “Горзов великопольских”, австралийский “Перт Линкс” и два турецких клуба.

Стоит отметить, что на данный момент Аткинс занимает двенадцатое место среди лучших бомбардиров, набирая в среднем 17 очков за игру в женской НБА.

Ожидается Аткинс прибудет в расположение “Прометея” в конце сентября.

По материалам: УНН