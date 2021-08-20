Бывший футболист “Шахтера” и “Зари” пополнил ряды “Металлиста”

Очередным новичком харьковского “Металлиста” стал центральный полузащитник Вячеслав Танковский, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

26-летний уроженец Новомосковска уже подписал контракт с “Металлистом” и внесен в заявку “желто-синих” на сезон. В “Металлисте” полузащитник будет играть под номером 29.

Ранее украинский спортсмен выступал за “Шахтер”, “Зарю”, киевский “Арсенал” и “Мариуполь”.

“Металлист” является одним из лидеров Первой лиги Украины, разделяет первые места с “Кривбассом” – по 12 максимально возможных очков.

По материалам: УНН