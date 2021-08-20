Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская хочет получить спортивное гражданство Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская решила изменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши. Об этом Тимановская рассказала в четверг, 19 августа в интервью российскому телеканлу, передает УНН.

“Условия изменения спортивного гражданства — это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы мне его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация”, — пояснила спортсменка. Она подчеркнула, что даже если будет выступать за сборную Польши, то Беларусь все равно останется ее домом, куда она будет возвращаться снова и снова. Вместе с тем Кристина Тимановская указала, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что ей там безопасно.

“Мы рады и поздравляем с решением! Польша — самая прекрасная страна в мире. Надеюсь, что когда-нибудь и в Беларуси сложатся условия, в которых каждый белорус сможет строить свою жизнь безопасно и свободно”, — отреагировал на решение спортсменки заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в своем твиттер-аккаунте.

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались вывезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханэда, Тимановская обратилась к полицейским, дежурившие там, с просьбой о помощи.

Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде — эстафету 4 × 400 метров.

В интернете появилась запись разговора Тимановской с руководителями белорусской олимпийской сборной по легкой атлетике.

Вернуть Тимановскую в Беларусь поручил лично Александр Лукашенко, считает бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин. По его словам, Лукашенко очень любит спорт и “все время своего правления использовал спортивные победы в политических целях”. “Поэтому, когда его критикуют спортсмены или спортсменки, он действительно воспринимает это плохо”, — заявил Слюнькин.

Белорусская делегация на Играх купила для Тимановской билет на рейс из Токио в Стамбул. Но из Японии она так и не полетела. Когда заявление бегунки о недобровольном отъезд попала в СМИ, в аэропорт Ханеда приехало множество журналистов. Тимановская зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту.

Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил 2 августа заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. Он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Мужчина Тимановской, тренер Арсений Зданевич выехал из Беларуси в Украину.

Тимановскую сняли с Олимпиады из-за ее психологическое состояние, утверждает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси. Однако сама спортсменка отрицает, что ее подвергали врачебному обследованию. Тимановская пыталась через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться, чтобы решение НОК Беларуси отменили, но суд отклонил ее просьбу.

Вечером 4 августа Тимановская прибыла в Варшаву.

По материалам: УНН