В 44 года: украинский четвертьфиналист ЧМ-2006 возобновил профессиональную карьеру

Бывший футболист сборной Украины и “Металлиста” Олег Шелаев возобновил профессиональную карьеру в 44 года, информирует со ссылкой на “Meta-ratings.com.ua”.

Воспитанник луганского футбола, в активе которого 36 матчей и 1 гол за сборную Украины, не выступал на профессиональном уровне с 2014 года. Последним клубом Шелаева был “Металлист”, за который он играл с 2009 по 2014 год. До этого он защищал цвета “Зари”, “Шахтера”, “Днепра”, донецкого “Металлурга” и “Кривбасса”.

В 2017-2020 годах футболист уже играл за “Волчанск” на любительском уровне. В этом году представитель Харьковской области дебютирует во Второй лиге. В первых четырех турах команда Андрея Березовчука набрала 4 очка и занимает двенадцатое место в группе Б.

Примечательно, что за сборную Украины Шелаев сыграл 36 поединков и выступал на чемпионате мира 2006 года, когда “желто-голубые” дошли до четвертьфинала.

Сегодня “Волчанск” стартовал в Кубке Украины. В Полтаве он обыграл любительскую “Олимпию” из Савинцы (1:0) и пробился в 1/16 финала.

По материалам: УНН