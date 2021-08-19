Результативное действие Яремчука помогло “Бенфике” победить в матче Лиги чемпионов

Украинский форвард “Бенфики” Роман Яремчук отдал голевую передачу в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против “ПСВ”, передает корреспондент.

Наш футболист вышел на поле в стартовом составе хозяев отметился голевым пасом на Силву и доиграл до 71-й минуты встречи, закончившейся победой его команды — 2:1.

У победителей также забивал немецкий полузащитник Юлиан Вайгль, а за нидерландцев отличился Гакпе на 51 минуте.

Всего в первом тайме инициативой и опаснее выглядели хозяева. Зато после перерыва ситуация кардинально изменилась — голкипер лиссабонцев не раз выручал клуб от пропущенных мячей.

В Берне швейцарский “Янг Бойз” встречался с венгерским “Ференцварошем” Игоря Харатин и Александра Зубкова. Швейцарцы победили — 3:2.

По материалам: УНН