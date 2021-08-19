Спорт

Президент “Барселоны” оценил уход Месси из клуба

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Президент "Барселоны" оценил уход Месси из клуба

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта высказался о завершении сотрудничества нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает со ссылкой на “Mundo Deportivo”.

Лапорта считает верным решение не продления соглашения с аргентинцем.

“Месси — лучший футболист мира, у него есть свои цели и стремления. У него были предложения от разных клубов, которые были готовы заплатить за него значительные суммы. Мы общались с ним. Ожидали, что эти переговоры принесут плоды, но этого не произошло. Я по-прежнему чувствую уважение к Месси. Жаль, что эта история закончилась, но в случае с Месси мы приняли правильное решение”, — сказал Лапорта.

Стало известно, когда Месси дебютирует за “ПСЖ”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Данилов о событиях в Афганистане: Это может повлиять и на ситуацию с безопасностью в Украине

3 часа ago

Главное за среду: рейтинг устойчивости банков, рекордный рост цен на недвижимость в мире и разоблачение финансовой пирамиды

3 часа ago

Nissan представил спорткар с двигателем в 400 лошадиных сил

4 часа ago

Рада проведет внеочередную сессию на День Независимости

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button