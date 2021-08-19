Спорт

Победа над россиянкой вывела украинку в лидеры чемпионата Европы по шахматам

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Победа над россиянкой вывела украинку в лидеры чемпионата Европы по шахматам

В городе Яссы (Румыния) продолжился женский чемпионат Европы по шахматам на котором успешные результаты продемонстрировала украинка Юлия Осьмак, сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Осьмак победила россиянку Александру Мальцевскую в 8-м туре чемпионата Европы и с 7 очками стала единоличным лидером. На половину балла она опережает армянку Элину Даниелян.

В этом соревновании, что происходит в румынском городе Яссы, среди 117 участников — четверо граждан Украины. У Натальи Буксы 6 очков, она идет в группе лидеров, у Ирины Петровой — 3,5 очка, в Марицы Цирюльник — 3.

Призовой фонд соревнований составляет 60 тыс. евро. Десять лучших шахматисток попадут на Кубок мира.

По материалам: УНН

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