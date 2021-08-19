Спорт

Легионер “Динамо” стал трансферной целью новичка итальянской Серии А

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Легионер "Динамо" стал трансферной целью новичка итальянской Серии А

Нападающий “Динамо” и сборной Люксембурга Жерсон Родригес близок к продлению карьеры в чемпионате Италии, сообщает со ссылкой на Twitter итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

ФК “Салернитана” может провернуть трансфер Родригеса уже в ближайшие дни.

В текущем сезоне игрок линии атаки принял участие в двух матчах “бело-синих” — не отметился результативными действиями.

“Салернитана” новичок Серии А. В первом туре команда Фабрицио Касторе сыграет против “Болоньи” уже 22 августа.

Родригес заявлял о желании продолжить карьеру в АПЛ.

По материалам: УНН

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