Бокс: Усик остался в топ-10 лучших супертяжеловесов мира

Авторитетный журнал “The Ring” опубликовал обновленный список лучших боксеров современности в супертяжелом весе, передает

Усик замкнул первую десятку лучших, разместившись сразу позади Оскара Риваса из Колумбии (8-й) и Джозефом Джойсом из Великобритании (9-й).

Следующий оппонент Усика — Джошуа — занимает позицию первого претендента на титул, “The Ring” отдали действующему чемпиону WBC Тайсону Фьюри. Также в пятерку вошли Диллиан Уайт из Великобритании, Джозеф Паркер из Новой Зеландии и Энди Руис-младший из США.

25 сентября Усик встретится с Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок состоится в Лондоне на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”.

По материалам: УНН