Украинские бригады арбитров получили назначения на игры Лиги конференций УЕФА

На первых матчах плей-офф раунда квалификации Лиги конференций работать сразу две украинские судейские бригады. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба УАФ, передает .

19 августа в Таллинне Евгений Арановский будет работать на поединке местной “Флоры” против ирландского “Шемрок Роверс”. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр — Виталий Романов.

В этот же день, но в турецком Сивасе местный “Сивасспор” (раньше клуб выступал наш полузащитник Сергей Рыбалка) и датский “Копенгаген” на поле выведет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый арбитр — Александр Дердо.

Бывший лидер “Шахтера” оформил первый гол за “Интернасьональ” после возвращения.

По материалам: УНН