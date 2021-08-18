Ярмоленко отметился двумя результативными действиями в матче за “Вест Хэм U-23”

Украинский вингер “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко отдал две голевые передачи в составе команды U-23 в матче против “Арсенала” U-23, передает со ссылкой на сайт команды.

За молодежный состав “Вест Хэма” получил право сыграть и украинец Андрей Ярмоленко. Он вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел на нем 71 минуту. Две голевые передачи на 13-й и 68-й минутах наш соотечественник поспособствовал победе “молотобойцев”.

Молодежка “Вест Хэма” разгромила “Арсенал” (6:1), получив первую победу в новом сезоне.

Стоит отметить, что ранее первая команда “Вест Хэма” обыграла “Ньюкасл” (4:2) в стартовом матче Английской Премьер-лиги. Ярмоленко вышел на замену в конце игры.

Уже 23 августа “Вест Хэм” принимать “Лестер”.

По материалам: УНН