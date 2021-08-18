Спорт

Футбол: лидер “Ворсклы” получил вызов в африканской сборной

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Футбол: лидер "Ворсклы" получил вызов в африканской сборной

Полузащитник полтавской ФК “Ворскла” Ибрахим Кане получил приглашение в расположение национальной сборной Мали, передает со ссылкой на сайт полтавчан.

Для 21-летнего представителя “Ворсклы” это второй вызов в своей национальной сборной. Ранее Кане постоянно выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.

Главная команда родной страны ворсклянина в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграет в сентябре два поединка. На третий день осени подопечные Мохаммеда Магассуба дома примут Руанду, а 6 сентября посоревнуются на выезде с Угандой.

В нынешнем сезоне Ибрахим принял участие в шести матчах “Ворсклы” во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Запорожье задержали убийц арабского профессора

1 час ago

Курс валют на вечер 18 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

1 час ago

Twitter тестирует новую функцию для борьбы с фейками

2 часа ago

Кабмин назначил двух заместителей главы Нацслужбы здоровья

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button