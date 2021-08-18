Спорт
Футбол: лидер “Ворсклы” получил вызов в африканской сборной
Полузащитник полтавской ФК “Ворскла” Ибрахим Кане получил приглашение в расположение национальной сборной Мали, передает со ссылкой на сайт полтавчан.
Для 21-летнего представителя “Ворсклы” это второй вызов в своей национальной сборной. Ранее Кане постоянно выступал за юношескую и молодежную сборные Мали.
Главная команда родной страны ворсклянина в рамках отбора к ЧМ-2022 сыграет в сентябре два поединка. На третий день осени подопечные Мохаммеда Магассуба дома примут Руанду, а 6 сентября посоревнуются на выезде с Угандой.
В нынешнем сезоне Ибрахим принял участие в шести матчах “Ворсклы” во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
По материалам: УНН