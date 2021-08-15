Спорт

“Динамо” проиграло “Интеру” с разгромным счетом

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"Динамо" проиграло "Интеру" с разгромным счетом

Сегодня, 14 августа, “Динамо” сыграло товарищеский матч против “Интера” в Монце, где потерпело разгромное поражение 3: 0. Об этом сообщает “Главпост”

Чемпионы Италии и Украины провели товарищеский поединок. Уже на первых минутах матча “Интер” полностью доминировал, открыв счет на 13 минуте. Гол забил Николо Барелла.

Второй мяч киевляне пропустили на 34-й минуте. Чуть ли не с центра поля Эдин Джеко убежал от защитников и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме соперники киевлян продолжали атаковать и имели ощутимое преимущество, поэтому на 60-й минуте Стефано Сенси забил третий гол.

Контратаки в конце матча не дали киевлянам шанса и встреча завершилась со счетом 3: 0.

По материалам: УНН

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