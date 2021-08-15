Спорт

Чемпионат Португалии: Яремчук стал лучшим игроком матча против “Аруку”

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Чемпионат Португалии: Яремчук стал лучшим игроком матча против "Аруку"

Украинского форварда “Бенфики” Романа Яремчука признали лучшим игроком матча второго тура чемпионата Португалии против “Аруку”. Об этом пишет со ссылкой на iSport.ua.

Яремчук дебютировал в чемпионате Португалии, выйдя в стартовом составе и проведя на поле 57 минут. За это время он отметился голом и результативной передачей, а “Бенфика” выиграла 2: 0.

После матча украинцу вручили приз лучшего игрока матча.

“Динамо” сыграло товарищеский матч против “Интера” в Монце, где потерпело разгромное поражение 3: 0.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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