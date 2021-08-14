Спорт

УПЛ: “Десна” в конце матча одержала победу над “Днепром-1”

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УПЛ: "Десна" в конце матча одержала победу над "Днепром-1"

В субботу, 14-го августа, состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская “Десна” обыграла “Днепр-1”. Об этом сообщает

На 31-й минуте Безбородько ударом головой открыл счет. Почти сразу после этого Ди Франко и Логинов получили по желтой карточке. Во втором тайме за подкат Ди Франко получил вторую желтую и покинул поле.

На 75-й был удален Пихаленок и уже через три минуты Картушов потерял контроль над центральной линией, после чего Довбик сравнял счет.

А на 86-й минуте Завийский снова вывел “Десну” вперед.

“Динамо” проиграло “Интеру” с разгромным счетом.

По материалам: УНН

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