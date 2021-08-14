Спорт

УЕФА выделит футбольным клубам 6 млрд евро для борьбы с пандемией

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

УЕФА выделит футбольным клубам 6 млрд евро для борьбы с пандемией

УЕФА предоставит финансовую помощь футбольным клубам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет со ссылкой на Bloomberg.

Суммарно планируется выделить на эти цели 6 млрд евро. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от трансляций упали.

Согласно идее УЕФА, клубы получат доступ к средствам с более низким заемным процентом, а также смогут реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки – до 5-7 лет.

УЕФА ведет переговоры с лондонской инвестиционной компанией Centricus Asset Management по поводу финансирования данной инициативы.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности

3 часа ago

Почему люди не помнят свое детство: ответ ученых

3 часа ago

Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо

3 часа ago

Зеленский ввел в действие решение СНБО по водным ресурсам Украины

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button