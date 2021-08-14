Стало известно, когда Месси дебютирует за “ПСЖ”

Новичок “ПСЖ” Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против “Страсбурга”. Его дебют ожидают 29 августа, пишет со ссылкой на Тribuna.com.

По данным Le Parisien, аргентинец еще не набрал форму, а его дебют состоится не ранее 29 августа, когда парижане встретятся с “Реймсом” в 4-м туре.

Возможно, вернется в заявку Идрисса Гуйе, у которого был коронавирус. Участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Верратти и Джанлуиджи Доннарумма по Вопрс. Серхио Рамос травмирован.

Матч “ПСЖ” — “Страсбург” состоится в субботу, 14 августа. Начало — в 22:00.

Лионель Месси покинул Барселону и прибыл в Париж, где его встретили тысячи фанов.

По материалам: УНН