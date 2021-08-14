Спорт

Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги

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Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Первый тур чемпионата Германии стартовал матчем “Боруссии” Менхенгладбах и “Баварии”, который завершился ничьей 1: 1. Об этом пишет со ссылкой на Тribuna.com.

Мюнхенцы пропустили первыми на 10-й минуте, однако в концовке первого тайма форвард Роберт Левандовски сравнял счет.

Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за “Баварию”. Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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