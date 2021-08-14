Спорт

Карло Анчелотти: “Барса” – одна из лучших команд мира, и это не изменится без Месси

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Карло Анчелотти: "Барса" - одна из лучших команд мира, и это не изменится без Месси

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти высказался о конкуренции с “Барселоной” после перехода Лионеля Месси в “ПСЖ”. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

“Я был удивлен его трансфером, потому Месси с детства был в „Барселоне“. Хотя то, что футболисты меняют клубные цвета, меня не удивляет. С большим уважением отношусь к решению, которое приняли Месси и „Барселона“.

Мы должны конкурировать с „Барселоной“ — это одна из лучших команд мира, и это не изменится из-за того, является ли Месси в их составе или нет. Нам нужно превзойти их”, — сказал тренер.

Новичок “ПСЖ” Лионель Месси, скорее всего, не сыграет в матче 2-го тура чемпионата Франции против “Страсбурга”. Его дебют ожидают 29 августа.

По материалам: УНН

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