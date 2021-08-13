Единственные без потерь очков в трех матчах: “Десна” нанесла поражение “Ингульцу”

В заключительном поединке третьего тура УПЛ черниговская “Десна” принимала “Ингулец”, сообщает со ссылкой на сайт черниговцев и УПЛ.

Заключительный матч 3 тура турнира принес противостояние команд, которые находятся в стадии становления. Черниговцы пытаются найти оптимальный состав после летних кадровых изменений, что, помимо прочего, проявляется в порой неожиданных изменениях амплуа игроков. Зато Петровцы, проигрывая на старте сезона и пропуская много мячей, видоизменили тактическую схему. На практике мы увидели декабря примерно равных команд, но реализация была лучшей в черниговцев, которые выиграли 2:0. Дубль в конце матча оформил Безбородко.

“Десна” осталась единственным клубом без потерь очков в трех матчах и идет на вершине турнира с 9-ю баллами. “Ингулец” последний — 0.

По материалам: УНН